Bursa'da tekel bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekel bayisine giren silahlı 2 şüpheli, çalışanı tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alarak kaçtı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekel bayisine giren silahlı 2 şüpheli, çalışanı tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alarak kaçtı.
Görükle Mahallesi'ndeki tekel bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi.
Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken diğer şüpheli bir miktar sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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