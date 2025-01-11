İnegöl'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alanyurt Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde kepçe ile yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.

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