İnegöl'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Alanyurt Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde kepçe ile yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.
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