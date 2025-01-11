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        İnegöl'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:40
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        İnegöl'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Alanyurt Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde kepçe ile yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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