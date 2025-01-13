İnegöl'de minibüs park halindeki tıra çarptı: 3 Yaralı

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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