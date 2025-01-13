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        İnegöl'de minibüs park halindeki tıra çarptı: 3 Yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir minibüs park halindeki tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:26
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        İnegöl'de minibüs park halindeki tıra çarptı: 3 Yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir minibüs park halindeki tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Emre A. (23) yönetimindeki 16 ZH 453 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 10 AKL 489 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Emre A, ikiz kardeşi Muhammed A. (23) ve Sedat Ö. (18) yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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