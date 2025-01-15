Uludağ esnafı yarıyıl tatilini dört gözle bekliyor

MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki esnaf ve işletmeciler, beklenenden erken yağan karla başladıkları sezonu yarıyıl tatiliyle taçlandırmak istiyor.

Bursa kent merkezine 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ'daki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yarıyıl tatili süresince yüzde 90'ın üzerinde olması bekleniyor.

Uludağ'da kayak, kızak ve kar motoru kiralayanlar ile yiyecek, sıcak içecek satanlar ve kafeterya işletmecileri bu hafta sonundan itibaren başlayacak yarıyıl tatilini verimli geçireceklerine inanıyor.

Son yağışlarla kar kalınlığının 67 santimetreyi geçtiği kayak merkezinde kar yağışının sömestirde de aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği devam ediyor. Uludağ'daki esnaf da hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

- "Önümüzde sömestir var ve beklentimiz yüksek"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, 200'ü aşkın kayak öğretmeniyle Uludağ'da tatilcilere eğitim verdiklerini söyledi.

Son 5 yılın istedikleri düzeyde geçmediğini belirten Usta, "Bu yıl beklentimiz çerçevesinde bizi 1980'li yıllara götürdü. Erken kar yağışı oldu ve 10 Aralık'ta sezon açıldı. Şu an için avantajlıyız." dedi.

Usta, işlerine odaklandıklarını ve sezonun iyi devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Eğitmenler olarak işimize odaklanmış durumdayız. Sezon öncesinde fiyatlar biraz yüksek gibi geldi ama işletmeciler daha duyarlı davrandı, fiyatlarını duruma göre rakamları geri çektiler. Önümüzde sömestir var ve beklentimiz yüksek. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdik. Pist güvenliğiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz, çok fazla yaya dolaşıyor. Bunun da önlemi alınır diye düşünüyorum. İşletmeler ve biz eğitmenler daha duyarlı olup bu işi düzeltmemiz gerekiyor. İnsanımız bu durumdan rahatsız olduğu için yurt dışına gidebiliyor. Biz onların yurt dışına gitmemeleri için ders ücretlerini, kayak kiralamalarını gereken düzenlemeleri yapmak zorunda kaldık."