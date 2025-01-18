Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görev yapan Keskin'in 4 gün önce kız çocuğunun dünyaya geldiği ve babalık izninde olduğu öğrenildi.

Buradaki törene, Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin ve yakınları ile Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.

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