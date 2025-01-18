Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
        ABONE OL

        Bursa'da, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Bilal Keskin'in (29) cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

        Buradaki törene, Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin ve yakınları ile Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı.

        Kısa süre önce doğum yaptığı belirtilen Esma Keskin'in tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende, Keskin'in öz geçmişi okundu, ardından dua edildi.

        Memleketi Giresun'a uğurlanmak üzere Yenişehir Havalimanına götürülen Keskin'in cenazesinin yarın Giresun'un Güce ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görev yapan Keskin'in 4 gün önce kız çocuğunun dünyaya geldiği ve babalık izninde olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        İnegölspor-Altınordu: 0-0
        İnegölspor-Altınordu: 0-0
        5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru öldü
        5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru öldü
        Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaparken çarpıştı
        Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaparken çarpıştı
        Bursa'da rüzgar türbinin kanadını taşıyan tır su kanalına düştü
        Bursa'da rüzgar türbinin kanadını taşıyan tır su kanalına düştü
        Bursa'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
        Bursa'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
        Uludağ'da sömestir tatili yoğunluğu; pistler doldu
        Uludağ'da sömestir tatili yoğunluğu; pistler doldu