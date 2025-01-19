Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza sonucu sürücüler ile Kenan G'nin eşi Elif G. (35), çocukları Semih G. (15) ve Emin G. (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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