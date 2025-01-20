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        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 20.01.2025 - 00:10
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        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'ta İsmail İ. (37) yönetimindeki 16 AYM 182 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Emin C. (31) idaresindeki 16 BCH 949 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kontrolden çıkan kamyonet, köprü demirlerine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Tarık İ. (47) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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