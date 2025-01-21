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        Bursa'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde bulunan Mehmet Karabıyık'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:24
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        Bursa'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde bulunan Mehmet Karabıyık'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.Ö, adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kırsal Tacir Mahallesi'nde Karabıyık'ın (18) akşam evine dönmemesi üzerine, ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler, Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir bölümü yanmış haldeki cesedini bulmuştu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bir kişiyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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