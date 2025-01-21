Bursa'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bir kişiyi gözaltına almıştı.

İlçeye bağlı Kırsal Tacir Mahallesi'nde Karabıyık'ın (18) akşam evine dönmemesi üzerine, ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler, Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir bölümü yanmış haldeki cesedini bulmuştu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde bulunan Mehmet Karabıyık'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

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