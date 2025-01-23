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        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2024'ü rekorla tamamladı

        CEM ŞAN - Türkiye'den geçen sene 86 ülkeye 2,5 milyar doların üzerinde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:17
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        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2024'ü rekorla tamamladı
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        CEM ŞAN - Türkiye'den geçen sene 86 ülkeye 2,5 milyar doların üzerinde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2024'teki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 2023'e kıyasla yüzde 11,44 artarak 2 milyar 304 milyon 487 bin dolardan 2 milyar 568 milyon 154 bin dolara yükseldi.

        Sektör temsilcileri geçen yıl, 2023'te gerçekleştirilen rekor ihracatın üzerinde dış satım yaparak yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

        Geçen yıl 86 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.

        - Fransa'ya 489 milyon dolarlık otobüs ihracatı

        Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu.

        Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl, 2023'e kıyasla yüzde 19,7 artarak 408 milyon 960 bin dolardan 489 milyon 541 bin dolara çıktı.

        İkinci sırada bulunan İtalya'ya dış satım, 2023'e göre yüzde 12 azalarak 301 milyon 450 bin dolardan 264 milyon 810 bin dolara geriledi.

        Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Almanya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2023'te 315 milyon 972 bin dolarken 2024'te yüzde 38 azalışla 194 milyon 445 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Dördüncü sıradaki İspanya'ya ihracat yüzde 9 azalışla 176 milyon 259 bin, beşinci sıradaki Birleşik Krallık'a ise yüzde 64 artışla 172 milyon 417 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        - ABD, Sırbistan ve Suudi Arabistan'a ihracatta ciddi artış

        Altıncı sırada bulunan ABD'ye geçen yılki otobüs, minibüs, midibüs dış satımı, 2023'e kıyasla yüzde 108 arttı. Bu ülkeye 2023'te 80 milyon 239 bin dolar olan ihracat, geçen yıl 166 milyon 887 bin dolara çıktı.

        Önceki yıl 81 milyon 13 bin dolarlık otobüs ihracatının yapıldığı Polonya da 2024'te yüzde 53 artış ve 123 milyon 992 bin dolarlık dış satımla yedinci ülke olarak kayıtlara geçti.

        En çok ihracat yapılan 8'nci ülke olan Sırbistan'a otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yüzde 260 artış yaşandı. Sırbistan'a 2023'te 32 milyon 490 bin dolar olan ihracat, geçen yıl 116 milyon 942 bin dolara ulaştı.

        Listenin 9'uncu sırasında yer alan Suudi Arabistan'a ise geçen yıl ihracat, 2023'e kıyasla yüzde 561'lik artışla 15 milyon 344 bin dolardan 101 milyon 508 bin dolara yükseldi.

        Otobüs, minibüs, midibüs ihracatı, 2023'e göre yüzde 41 azalarak 109 milyon 446 bin dolardan 64 milyon 781 bin dolara gerileyen Romanya ise en çok ihracat yapılan 10'uncu ülke oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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