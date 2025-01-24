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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan tekel bayi sahibi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan tekel bayi sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 00:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:50
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        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan tekel bayi sahibi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan tekel bayi sahibi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'nde tekel bayisi işleten Soner Y, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        Soner Y, iki bacağından ve sağ kolundan yaralanırken şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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