Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı

Ekipler, kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmedi.

Sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da, dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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