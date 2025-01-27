Bursa'da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı

Müzakereci ekibin yaklaşık 5 saatlik ikna çabasına rağmen çocuklarını serbest bırakmayan Hüseyin G'yi, ikna çabalarının devam ettiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

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