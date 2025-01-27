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        Bursa'da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:50
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        Bursa'da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

        Alibeyköy Mahallesi'nde Hüseyin G, bıçakla çocuklarını rehin aldı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

        Müzakereci ekibin yaklaşık 5 saatlik ikna çabasına rağmen çocuklarını serbest bırakmayan Hüseyin G'yi, ikna çabalarının devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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