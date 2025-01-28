Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Bursa'da meydana gelen depreme ilişkin konuştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, dün meydana gelen Bursa merkezli 4.0 şiddetindeki depremin, farklı mahallelerde, farklı şekilde hissedildiğini ve deprem araştırmalarında buna odaklanılması gerektiğini belirtti.

Şenkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu noktanın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi'ne denk geldiğini söyledi.

Depremin kategori olarak çok şiddetli bir deprem olmadığını aktaran Şenkaya, oluşan ivmelerin de küçük olmasından kaynaklı olarak herhangi bir yapıya hasar veremeyecek kadar küçük olduğunu kaydetti.

Şenkaya, depremin olduğu yer ve oluş mekanizmasının Bursa açısından önem arz ettiğini belirterek, "Depremin olduğu yer bizim bildiğimiz fayların üzerinde değil de yeni önerilen Kayapa-Yenişehir ay hattının üzerine yaklaşık denk geldiğini görebiliriz. Bu Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Bütün Bursa Ovası üzerine sismometrelerimizi kurup, bu fayın bize verdiği her bir tepkiyi dinleyip, çözümleyip, buradaki fayın şehrimiz için önemli ya da tehlikeli olup olmadığını anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Meydana gelen depremin oluş mekanizmasının "sağ yönlü doğrultulu atılım fay" olarak adlandırıldığını anlatan Şenkaya, şunları kaydetti:

"Depremi hisseden vatandaşlarımız deprem anında bir sallantı değil de alttan bir vuruş şeklinde hissettiğini söylüyordu bizlere. Biz kampüsümüzde de ders sırasında hissettik depremi. Dolayısıyla sanki bir deprem gibi değil, temelden yukarıya doğrudan bir vuruş patlama şeklinde hissettik. Bunun da böyle olmasını çok önemli nedeni var. Depremler gerçekleştiğinde ortaya farklı türde dalgalar çıkıyor. Biz de bu farklı türde dalgaları farklı cihazların bileşenleri de kaydediyoruz. Aslında hepimizin depremde sallanmamasının, keza alttan bir vurdu geçti diye hissetmemizin nedeni de buradaki düşey birleşenin fazlalığı."

Şenkaya, aynı ilçede yaşayan fakat farklı mahallelerde yaşayan insanların da depremi farklı şekilde hissettiğini dile getirdi.