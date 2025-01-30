Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.T. idaresindeki 16 MDM 97 plakalı otomobil, Yalova-Bursa Karayolu Çeltikçi altı mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Sefer O. (52) idaresindeki 67 SBG 757 plakalı çelik rulo yüklü tıra arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.