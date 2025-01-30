Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 00:22 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki 16 MDM 97 plakalı otomobil, Yalova-Bursa Karayolu Çeltikçi altı mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Sefer O. (52) idaresindeki 67 SBG 757 plakalı çelik rulo yüklü tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan P.A. (29) ile sürücü F.T. (28) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Batı Şeria'da 10 Filistinli hayatını kaybetti.
        Batı Şeria'da 10 Filistinli hayatını kaybetti.
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 yaralı
        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 yaralı
        TOFAŞ - Porto: 82-90
        TOFAŞ - Porto: 82-90
        Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı (2)
        Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı (2)
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
        Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
        Motosikletin çarptığı 2 yaşındaki oğlunu kucaklayıp, sağlık ocağına koştu
        Motosikletin çarptığı 2 yaşındaki oğlunu kucaklayıp, sağlık ocağına koştu