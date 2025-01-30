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        Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:07
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        Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

        Soğanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda sahipsiz 3 köpek, bir kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.

        Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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