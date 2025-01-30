Bursa'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.
Soğanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda sahipsiz 3 köpek, bir kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.
Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamasınca kaydedildi.
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