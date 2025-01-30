Bursa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Bursa'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Bursa'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan koca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay K. (48) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Söz verilen sanık önceki beyanlarını tekrar etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
- Olay
Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki eve geçen yıl 19 Ocak'ta ihbar üzerine giden polis ekipleri, Seher K'yi (42) mutfakta hareketsiz bulmuştu. Ekipler, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.
Maktulün eşi Turgay K'nin, baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği tespit edilerek, olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Turgay K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesindeki otelde yakalanmıştı.
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