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        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 08:25 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:36
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        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticaretini yaptığı belirlenen E.A'yı takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, il dışından gelen E.A. yönetimindeki aracı Bursa'da durdurdu.

        Araçta yapılan aramada kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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