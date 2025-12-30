Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 02:17 Güncelleme: 30.12.2025 - 02:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde, E.A. (35) araçla önüne geldiği husumetlisi Kemal G'nin (66) dükkanına tüfekle ateş etti.

        Açılan ateş sonucu işletme sahibi omzuna isabet eden saçmalarla, çalışanı Nilgün A. (50) ise düşüp kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da tekel bayine silahlı saldırı: 2 yaralı
        Bursa'da tekel bayine silahlı saldırı: 2 yaralı
        Bursa'da tekel fabrikasına silahlı saldırı: 2 yaralı
        Bursa'da tekel fabrikasına silahlı saldırı: 2 yaralı
        Bursa'da talaş silosuna düşen işçi öldü
        Bursa'da talaş silosuna düşen işçi öldü
        Köpeği aracın arkasına bağlayarak seyretti
        Köpeği aracın arkasına bağlayarak seyretti