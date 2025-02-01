Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞSpor Salonu
Hakemler: Can Mavisu, Serdar Ünal, Polat Parlak
TOFAŞ: Reed 29, Perez 11, Yiğitcan Saybir 17, Trifunovic 11, Bankston 10, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Cem Küçüközkan, Gauzın 2, Pasecniks 2
Galatasaray: Young 11, Wallace 16, Palmer 8, Delgado 9, Göksenin Köksal 4, Livingston 15, Sadık Emir Kabaca, Blumbergs 7, Izundu 8, Bugrahan Tuncer 5
1. periyot: 31-25
Devre: 53-41
3. periyot: 67-58
BURSA
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