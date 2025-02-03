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        Bursa'da devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:23
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        Bursa'da devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

        Ç.Ç. (52) idaresindeki 16 DU 451 plakalı ahşap yüklü tır, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiye kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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