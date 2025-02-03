Bursa'da devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.
Ç.Ç. (52) idaresindeki 16 DU 451 plakalı ahşap yüklü tır, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiye kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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