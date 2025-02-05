Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ankara-Bursa kara yolunda Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki 16 BJH 689 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Muhammed C, araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed C, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
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