Bursa'da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, sulak alanda yürüyen sürü ile yavruların su içtiği anlar yer aldı.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

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