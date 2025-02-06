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        Bursa'da depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı

        Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:09
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        Bursa'da depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
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        Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

        Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda bir araya gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

        Ulu Cami'nin bahçesinde sona eren yürüyüşün sonunda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Ulu Cami'nde kılınan akşam namazının ardından da Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu ve ardından dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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