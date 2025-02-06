Bursa'da depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.
Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.
Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda bir araya gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.
Ulu Cami'nin bahçesinde sona eren yürüyüşün sonunda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Ulu Cami'nde kılınan akşam namazının ardından da Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu ve ardından dua edildi.
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