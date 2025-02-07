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        Bursa'da polisin yakaladığı hükümlüyü hastaneden kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

        Bursa'da polislerce yakalanan hükümlü arkadaşlarını hastaneden kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:20
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        Bursa'da polisin yakaladığı hükümlüyü hastaneden kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı
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        Bursa'da polislerce yakalanan hükümlü arkadaşlarını hastaneden kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü O.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 30 Ocak'ta gözaltına alınan zanlı, sağlık raporu alınması için Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldü. O.A'nın hastanedeki işlemleri sırasında arkadaşları M.A.A, M.A. ve R.A, şüpheliyi kaçırma girişiminde bulundu. Polisle arbede yaşayan zanlılar, daha sonra gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. ve M.A. cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit" suçlarından tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hükümlü O.A'yı kaçırmaya çalışan şüpheliler ile polis arasında yaşanan arbede ise hastanenin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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