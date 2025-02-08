Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin, suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, Bursa, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Șanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polisin, 32 adreste gerçekleştirildiği operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.