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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:07
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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin, suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

        Bunun üzerine harekete geçen polis, Bursa, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Șanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Polisin, 32 adreste gerçekleştirildiği operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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