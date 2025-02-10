Bursa'da "Zonguldak Hasret Gecesi" düzenlendi
Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi.
Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sahne alan Madenci Korosu'nu şef Dursun Nazlı yönetti.
Gecede sahne alan solistler ve koro "Su Sızıyor", "Mavi Boncuk" ve "Minnet Eylemem" gibi eserleri seslendirdi.
Konser sonunda koro ve orkestranın performansı etkinliğe katılanlar tarafından alkışlandı.
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