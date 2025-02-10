Bursa'da "Zonguldak Hasret Gecesi" düzenlendi

Konser sonunda koro ve orkestranın performansı etkinliğe katılanlar tarafından alkışlandı.

Gecede sahne alan solistler ve koro "Su Sızıyor", "Mavi Boncuk" ve "Minnet Eylemem" gibi eserleri seslendirdi.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi.

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