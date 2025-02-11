Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet Can P. (25) idaresindeki 34 EGF 096 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde aynı yöndeki İlyas G'nin (61) kullandığı 77 DS 536 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle öndeki otomobil savruldu ve yoldan çıkıp ağaçlara çarparak takla attı.

Sürücü İlyas G. ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice E. (64) ve diğer otomobilin sürücüsü Muhammet Can P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice E, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.