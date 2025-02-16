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        Otomotiv ihracatı yeni yıla rekorla başladı

        CEM ŞAN - Türkiye ihracatının lokomotifi olan ve 2024'ü rekorla kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında 3 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşarak 2025 yılına hızlı başlangıç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:14
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        Otomotiv ihracatı yeni yıla rekorla başladı
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        CEM ŞAN - Türkiye ihracatının lokomotifi olan ve 2024'ü rekorla kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında 3 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşarak 2025 yılına hızlı başlangıç yaptı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, son 19 yılda 18'inci kez ihracat şampiyonu olmayı başaran otomotiv sektörü, 2025'in ilk ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyar 999 milyon 898 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Ocak ayında ülkenin dış satımında ilk sırada yer alan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

        Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, bu performansla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı.

        - Binek otomobil ihracatı ocakta yüzde 23 arttı

        Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarına bakıldığında yan sanayi ihracatı ilk sırada yer aldı. Yan sanayi ihracatı, geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 8 artarak 1 milyar 257 milyon 22 bin dolara çıktı.

        Ocak ayında binek otomobil ihracatında yüzde 23,19 artış yaşandı. Geçen yıl ocak ayında 771 milyon 933 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın ocak ayında ise 951 milyon 14 bin dolara ulaştı. Sektörün bu yükselişinde ocakta yapılan binek otomobil ihracatı etkili oldu.

        Geçen ay, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 443 milyon 892 bin dolar, otobüs, minibüs, midibüs ihracatı yüzde 196 milyon 172 bin dolar ve çekiciler ihracatı ise yüzde 85 milyon 868 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Demir yolu taşıtları, mineral yakıtlar ve yağlar ile iki tekerli taşıtlar (bisiklet, mopet, bisiklet) kategorilerinde ise 65 milyon 930 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        - Ana pazar Almanya'ya otomotiv ihracatında yüzde 11 artış yaşandı

        Sektörün ana pazarı Almanya'ya otomotiv ihracatı ocakta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 416 milyon 356 bin dolardan 462 milyon dolara çıktı.

        İkinci sırada yer alan Birleşik Krallık'a geçen ayki dış satım yüzde 1 düşüşle 330 milyon 74 bin dolara geriledi.

        Sektörün üçüncü pazarı konumundaki Fransa'ya ocak ayı ihracatı, yüzde 20 artışla 324 milyon 826 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        İspanya yüzde 48 artış ve 253 milyon 269 bin dolarla 4'üncü ve İtalya yüzde 11 düşüş ve 230 milyon 425 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

        Türkiye'nin otomotiv sektörünün ocakta dolar bazında en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve geçen yılın aynı ayına kıyasla değişim oranları şöyle:

        Ülke 2024 Ocak 2025 Ocak Değişim (%)
        Almanya 416.356.584 462.000.748 11
        Birleşik Krallık 333.131.159 330.074.690 -1
        Fransa 271.190.722 324.826.326 20
        İspanya 170.665.158 253.269.975 48
        İtalya 259.885.596 230.425.672 -11
        Slovenya 139.274.760 168.929.255 21
        Belçika 121.446.728 130.834.266 8
        Polonya 125.465.551 118.988.813 -5
        Romanya 74.811.928 110.022.717 47
        ABD 80.865.491 105.333.705 30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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