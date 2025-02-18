Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İlçede aranan kişilere yönelik çalışma başlatan emniyet güçleri, hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş, sahtecilikten 4 yıl hapis cezası bulunan K.D, tehdit suçundan 5 ay hapis cezası bulunan T.B. ve yaralama suçundan 5 ay hapis cezası bulunan C.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.