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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!

        İstanbul'da, Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darp edip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:32
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        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
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        İstanbul Fatih'te kan donduran olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi.

        AKSARAY'DA BİR EVE GÖTÜRDÜLER

        DHA'daki habere göre W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü.

        FASLI İLYAS UYUŞTURUCU KULLANMAK İSTEMEDİ

        M.D., S.S. ve W.S., Aksaray'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

        10 METRE YÜKSEKTEN ATTILAR

        Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darp edildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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