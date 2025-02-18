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        Bursa'da bir kişi yolda bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yürürken bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:52
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        Bursa'da bir kişi yolda bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yürürken bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti.

        Ertuğrulgazi Caddesi'nde işe gitmek için yürüyen Yağız Ağatürk, içinde altın bulunan bir kese buldu.

        Bir süre etrafta araştırma yapan Ağatürk, daha sonra keseyi sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

        Polis ekipleri altının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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