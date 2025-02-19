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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:38
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır." dedi.

        Durmaz, kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 13'üncüsü gerçekleştirilen toplantının başarılı geçmesini temenni etti.

        Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Durmaz, "Rabbim ömrüne bereket, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

        Durmaz, MHP'nin yarım asrı aşan siyasi tarihinde, milliyetçi, ülkücü hareketin temsilcisi olarak, köklü değerleri ve ilkeleriyle öne çıktığını belirterek, "Her şeyden önce Türkiye" diyerek tüm çalışmaları milli ve manevi değerler eksininde şekillendirdiklerini anlattı.

        Üretken belediyecilik vizyonuyla vatandaşa samimiyetle hizmet ettiklerini vurgulayan Durmaz, şehirlerin önceliklerini gözeterek, yaşanabilir kentler oluşturmak için çabaladıklarını kaydetti.

        Durmaz, vatandaşın huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Hasbelkader kazandıkları belediyelerde, sosyal medya ve heykel belediyeciliğinden öteye geçemeyen, belediye kadrolarını eş dost akraba atamalarıyla dolduran, hizmetten çok algı yönetimine odaklanan CHP'li belediyelerin elinde şehirlerimiz heba olmaktadır. Bölücü zihniyete sahip çıkarak, sadece seçim dönemleri hatırladıkları Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen, belediye başkanlığı yapmak yerine şahsi ikballerinin peşine düşerek şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, elbette milletimizin hafızasında kaydedilmektedir."

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi, içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımları görmezden gelenlerin, geçmişin istikrarsız Türkiye'sine geri dönmek arzusunda olanlardan başkası olmadığını dile getiren Durmaz, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek ve ülkeyi terör belasından tam anlamıyla kurtarmak için bir vizyon ortaya koyulduğunu anlattı.

        - "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür"

        Durmaz, terörsüz Türkiye vizyonunun, emperyalizmin taşeronu olan bölücü terör örgütünün hem ülke hem de bölge açısından tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefleyen kararlı bir adım olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bu konuda büyük bedeller ödemiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı ve başarısı sayesinde terör örgütü yurt içerisinde yok denecek hale gelmiş, komşu coğrafyalarımızda ise hareket alanı son derece kısıtlanmıştır. Liderimizin, 'terörsüz Türkiye' vizyonuyla ortaya koyduğu iradenin sonuç vereceği günler, yüce Allah'ın izniyle yakındır. Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimize hadsizce saldıranların, haksız ithamlar ve maksatlı iftiralarla suçlayanların o gün geldiğinde emin olunuz ki aziz milletimizin yüzüne bakacak halleri dahi kalmayacaktır."

        Türkiye'nin, köklü bir devlet geleneğine sahip olmanın gururunu taşıyan önemli bir güç olduğunu belirten Durmaz, "Hiçbir karanlık emel, Türk ve Türkiye yüzyılında ülkemizi terör belasına mahkum edemeyecektir. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür. Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır. Şundan emin olun ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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