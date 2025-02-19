MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır." dedi.

Durmaz, kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 13'üncüsü gerçekleştirilen toplantının başarılı geçmesini temenni etti.

Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Durmaz, "Rabbim ömrüne bereket, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Durmaz, MHP'nin yarım asrı aşan siyasi tarihinde, milliyetçi, ülkücü hareketin temsilcisi olarak, köklü değerleri ve ilkeleriyle öne çıktığını belirterek, "Her şeyden önce Türkiye" diyerek tüm çalışmaları milli ve manevi değerler eksininde şekillendirdiklerini anlattı.

Üretken belediyecilik vizyonuyla vatandaşa samimiyetle hizmet ettiklerini vurgulayan Durmaz, şehirlerin önceliklerini gözeterek, yaşanabilir kentler oluşturmak için çabaladıklarını kaydetti.

Durmaz, vatandaşın huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hasbelkader kazandıkları belediyelerde, sosyal medya ve heykel belediyeciliğinden öteye geçemeyen, belediye kadrolarını eş dost akraba atamalarıyla dolduran, hizmetten çok algı yönetimine odaklanan CHP'li belediyelerin elinde şehirlerimiz heba olmaktadır. Bölücü zihniyete sahip çıkarak, sadece seçim dönemleri hatırladıkları Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen, belediye başkanlığı yapmak yerine şahsi ikballerinin peşine düşerek şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, elbette milletimizin hafızasında kaydedilmektedir."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi, içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımları görmezden gelenlerin, geçmişin istikrarsız Türkiye'sine geri dönmek arzusunda olanlardan başkası olmadığını dile getiren Durmaz, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek ve ülkeyi terör belasından tam anlamıyla kurtarmak için bir vizyon ortaya koyulduğunu anlattı.