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        Bursa'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

        Bursa'da kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp esnaf ve iş insanlarını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:43
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        Bursa'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
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        Bursa'da kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp esnaf ve iş insanlarını dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kendisini vali veya kaymakam olarak tanıtıp, engelliler ve kimsesiz çocuklara yardım topladıklarını, "akülü engelli araba alacağız, sosyal yardım yapacağız" gibi bahanelerle iş insanları ve esnafı dolandırdığı bilgisine ulaştı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, şüphelinin İstanbul'da bulunan İ.B. (43) olduğunu belirledi. Hareket geçen ekipler, İ.B'yi Pendik ilçesinde yakalayıp Bursa'ya getirdi.

        Yapılan soruşturmada şüphelinin, hedef olarak seçtiği bölgelerde esnaf ve iş insanlarını belirleyip, veri havuzu oluşturduktan sonra telefonla arayıp, dolandırdığını tespit etti.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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