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        Haberler Sağlık Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi | Sağlık Haberleri

        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi

        Çinli araştırmacıların, yarasalar üzerinde yaptıkları çalışmalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs tespit ettikleri bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:43
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        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
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        Covid-19 salgınına yol açan koronavirüsün kaza sonucu çıktığı iddia edilen Wuhan Viroloji Enstitüsündeki çalışmalarıyla tanınan Çinli virüs bilimci Şı Cıngli'nin öncülük ettiği araştırma ekibi, bulgularını uluslararası bilim dergisi "Cell"de yayımladı.

        Araştırmacılar, Çin'in Hong Kong bölgesinde yaşayan "pipistrellus" cinsi Japon yarasalarında "HKU5" koronavirüsünün türevi olan yeni tip koronavirüs tespit etti.

        Virüsün, SARS ve Covid-19'a yol açan koronavirüsler gibi insan vücudundaki "anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE2)" reseptörüne tutunma kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bu yüzden insanlara bulaşma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

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        Araştırmacılar, yarasalardan aldıkları numunelerden yalıttıkları virüsün insan hücrelerini ve yapay olarak oluşturulan akciğer ve bağırsak organlarına benzer hücre yığınları ve dokuları enfekte edebildiğini gözlemledi.

        İNSANA BULAŞMA RİSKİ VAR

        Yeni tip koronavirüsün, yalnızca yarasa ACE2 reseptörüne değil insan ACE2 reseptörüne ve diğer türlerin hücrelerine tutunma kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden araştırmacılar, bu durumun doğrudan veya başka bir tür aracılığıyla insana bulaşma riski yarattığının altını çizdi.

        Araştırmacılar, "HKU5-CoV-2" adını verdikleri yeni tip koronavirüsün, orijinaline kıyasla reseptöre daha güçlü tutunduğunu ve bu nedenle türler arası bulaşma riskinin arttığını belirtti ancak Covid-19'a yol açan "SARS-CoV-2"ye göre çok daha az etkili olduğunu, insan topluluklarında yayılma riskinin abartılmaması gerektiğini ifade etti.

        Araştırmaya öncülük eden Dr. Şı Cingli, Çin'in güneyindeki mağaralarda yarasa kolonileri üzerine yaptığı saha araştırmalarıyla tanınıyor. Buralardan topladığı koronavirüs numuneleri ve diğer virüslerle deneyler yapan Şı, bu çalışmaları nedeniyle ülkesinde "yarasa kadın" olarak anılıyor.

        Şı'nın Wuhan Viroloji Enstitüsündeki çalışmaları, 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgınında ilk vakaların enstitünün bulunduğu Wuhan şehrinde görülmesi sebebiyle tartışmalara konu olmuştu.

        Çinli viroloğun burada yalnızca virüsler üzerine "işlev kazandırma" çalışmaları yürüttüğü, işlev kazandırılmış SARS koronavirüsü türevinin laboratuvardan kaza sonucu sızarak dünya çapındaki salgının başlamasına yol açtığı iddia edilmişti.

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