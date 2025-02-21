Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "Seçim yapmayan bir diktatör" nitelemesi Batılı liderlerin gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "Seçim yapmayan bir diktatör" olarak nitelemesinin ardından bazı ülkeler, bu tanımlamaya tepki gösterdi.

Trump'ın, 19 Şubat'ta Zelenskiy'e yönelik, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." şeklindeki sözlerine birçok lider yanıt verdi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Zelenskiy'nin demokratik yollarla seçildiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin 'Ukrayna'nın, AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok.' demeye hakkı yok." ifadesini kullandı.

Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirterek, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" dedi.

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Ukrayna'daki barış sürecinin yalnızca ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın arasında yürütülmemesi, Ukrayna'nın da sürece dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2023'teki Brezilya ziyaretini hatırlatan Lula da Silva, "Dostum Olaf Scholz’a bir Rus'u ya da herhangi birini öldürmek için silah satmayacağımı söyledim. Bu nedenle üzgünüm ancak Brezilya onlara ihtiyaç duydukları silahları satmayacak." diye konuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenskiy'i desteklediğini" belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, söz konusu ifadenin doğru olmadığını kaydederek, "Bu, yanlış bir tanımlama. Rusya, savaşı başlattı. Zelenskiy, demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir. Ukrayna'da seçim yapılmasını isteyen başka bir ülke de yok." görüşünü paylaştı.

Almanya, Trump'ın ifadesini "yanlış, tehlikeli ve absürt" buluyor

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Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı'nın yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirirken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da bu ifadeleri "absürt" bulduğunun altını çizdi.