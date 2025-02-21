Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!

İstanbul’dan Şanlıurfa’ya 9 Ocak 2024 tarihinde, kesinleşmiş alacağı tahsil etmeye giden Avukat Büşra Teksöğüt (24), haciz işlemleri sırasında Ahmet E. tarafından darp edildi.

TAKİP ETTİ 2. KEZ DARP ETTİ DHA'daki habere göre polis ve icra memurları ile birlikte bulunduğu evden ayrılan Teksöğüt, bindiği dolmuşta da Ahmet E. tarafından takip edilerek bir kez daha darp edildi.

ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ Ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Avukat Teksöğüt, ilki Şanlıurfa’da olmak üzere 3 ameliyat geçirdi. Fizik tedavi süreci devam eden Teksöğüt, Ahmet E.'den şikayetçi oldu. Ahmet E. 28 Şubat'ta Şanlıurfa'da hakim karşısına çıkacak. REKLAM

"2.5 AYLIK HASTANE SÜRECİM OLDU" Avukat Büşra Teksöğüt "Geçen yıl ocak ayında kesinleşmiş bir alacağımı tahsil amacıyla Urfa’nın Suruç ilçesine gittim. İşlemlerimi tamamladım. Daha sonra dönüş yolunda takip edildim. Takip edildiğimi saldırdıktan sonra öğrendim. Ağır şekilde yaralandım, hastaneye kaldırıldım. Haciz işlemleri için gittiğim borçlu tarafından saldırıya uğradım. 2.5 aylık bir hastane sürecim, aylarca evde yatış sürecim oldu. 3 ameliyat geçirdim.

"DOKU KAYBINA UĞRADIM" Ameliyatlarım devam ediyor. Bacağımda platinler mevcut, kaybettiğim belli başlı dokular oldu. Bu süreç psikolojik olarak tabii ki beni çok etkiledi. Sağlık problemlerim devam ediyor, tedavi sürecim devam ediyor" dedi.

"28 ŞUBAT‘TA DURUŞMAM OLACAK" Teksöğüt, "Bana yapılan saldırının ardından hastane süreci içerisinde yargılama aşaması da devreye girdi. Yargılama sürecinde tarafıma ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu görevlisine kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘nitelikli yağma’ suçları mevcutken; ‘mala zarar verme’, ‘görevi yaptırmamaya direnme’ ve ‘kasten yaralama’ dan şu anda dava devam ediyor. 28 Şubat‘ta Şanlıurfa'da duruşmam olacak, ilk duruşma. REKLAM Bu konuda başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere bütün baro başkanlarını ve duyarlı bütün meslektaşlarımı yargılama aşamasında yanımda olmak için davet ediyorum. Burada çünkü anlamamız gereken olay şu ki, olay tarafıma yapılmış bir saldırı değil, bir avukata, mesleğe, savunma makamına yapılmış bir saldırı. Vatandaşın savunma makamına olan saygısını zedeleyen bir hareketti. Herkesin savunma hakkı mevcuttur ancak vatandaşlar, avukatı dosyayla özdeşleştirerek sanki tarafmış gibi görüp kendilerine kin ve nefret gütmektedir. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.