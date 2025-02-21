Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu! Dev eşleşmeler... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar olan turnuva ağacı, çekilecek kuralar sonrası belli oldu. İşte Devler Ligi'nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri...

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL