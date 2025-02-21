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        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu! Dev eşleşmeler...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar olan turnuva ağacı, çekilecek kuralar sonrası belli oldu. İşte Devler Ligi'nde son 16 turu ve çeyrek final eşleşmeleri...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:32
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        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
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        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde yapıldı.

        Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ile play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV kura çekiminde yer alan takımlar oldu.

        Eşleşmelerde ilk maçlar 4-5 Mart, rövanşlar ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final ise 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.

        İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

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        Club Brugge-Aston Villa

        Borussia Dortmund-Lille

        Real Madrid-Atletico Madrid

        Bayern Münih-Bayer Leverkusen

        PSV - Arsenal

        Feyenoord - Inter

        PSG - Liverpool

        Benfica-Barcelona

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

        PSG-Liverpool / Club Brugge-Aston Villa

        Real Madrid-Atletico Madrid / PSV-Arsenal

        Feyenoord-Inter / Bayern Münih-Bayer Leverkusen

        Borussia Dortmund-Lille / Benfica-Barcelona

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