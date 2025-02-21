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        Bursa'daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

        Bursa'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:39
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        Bursa'daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu
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        Bursa'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

        Kar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı ve Bursa-İzmir Otoyolu'nda çok sayıda araç kaza yaptı.

        Yolda önlem alan trafik ekipleri, kazaların yaşandığı yerlerde çalışma yaparak ulaşımdaki aksamaları gidermeye çalışıyor.

        Kazalar nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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