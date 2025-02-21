Gelibolu'da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti

İlçedeki 26 Kasım İlkokulu öğretmenleri Semra Sevim ve Leman Güz ile öğrenciler, polisliği ve yaptıkları görevleri tanımak ve öğrenmek amacıyla Gelibolu Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

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