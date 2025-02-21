Bursa'da Teknoloji Zirvesi başladı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi organizasyonuyla "Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi" başlığıyla düzenlenen Teknoloji Zirvesi, başladı.

Bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, yaptıkları tüm organizasyonlarda bir katma değer oluşturmaya, Türkiye'de yaptıkları organizasyonlara ise farklı ülkelerden paydaşları dahil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Zirveye G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han'ın da katıldığını aktaran Yıldırım, "Yapay zekada ve diğer teknolojilerde Çin, çıtayı çok yükseltti. Bu nedenle onların bizimle burada olması ve son teknolojik gelişmeleri kendilerinden dinlememiz, önemli diye düşünüyorum." dedi.

Gürkan Yıldırım, gündemde olan teknoloji ile asıl gündemde olması gerekenin farkının yapay zekayla görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yazılı insanlık tarihinin en büyük ilerlemelerinden bir tanesini uzaktan izlememeliyiz. İş dünyamızın ve kamu kurumlarının bir arada, aynı yöne baktığı bir yolu hızlı şekilde yürümeliyiz. Ekonomi tarihinde, büyük dönüşümleri gördüğümüzde arkasında hep girişimciliği, ticareti, işbirliklerini ve bunları takip eden yeni kural ve regülasyonları görüyoruz. TÜGİAD olarak, girişimciliği ülkemizin kalkınmasında, dünya ekonomisinin ahenginde bir odak olarak görüyoruz. Yapay zeka da DNA'mızda olan bu duruşu göstereceğimiz bir alan olarak ortaya çıkıyor."

- TÜGİAD, Çin'e şube açacak

Yıldırım, 6-12 Nisan tarihleri arasında Çin ziyareti gerçekleştireceklerini, bir yıldır yaptıkları çalışmalar neticesinde TÜGİAD'ın ilk yurt dışı resmi şubesini açmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Teknoloji ve yenilenebilir enerji konulu, şirketlerin bir araya geldiği, sermayeye ulaşım sağlayabileceğimiz, belki ülkemize teknoloji transferi yapabileceğimiz, yeni ortaklıklar kurabileceğimiz, pazarlığımızı geliştirebileceğimiz bir hedef üzerine, TÜGİAD Çin Merkezi üzerine çalışmalarımız var. Şu ana kadar 50'nin üzerinde katılımcı profilimiz var, hem enerji hem de diğer sektörlerden. Bizimle olmak, Çin'de var olmak ve iş geliştirmek isteyen teknoloji ve sermaye transferi yapmak isteyenleri davet ediyoruz."