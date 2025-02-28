Bursa ve çevre illerde AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir ve Yalova'da AK Parti İl Başkanlıklarınca, "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28'inci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı açıklamasında, 28 yıl önce millet iradesine silah çekildiğini ve seçilmiş hükümete süreç içinde silahların gölgesi altında görevden el çektirildiğini belirtti.

Darbe zihniyetini kınayan Gürkan, şunları bildirdi:

"28 Şubat, başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır."

- Eskişehir

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi.

Süreçte yalnızca hükümetin hedef alınmadığını, milyonlarca insanın temel hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığını belirten Ertorun, şöyle konuştu:

"Biz o günleri yaşayan, üniversite kapılarında gözyaşları içinde bekleyen genç kızlarımızın, sırf inançlarını yaşamak istedikleri için okullarından atılan öğrencilerimizin, işlerinden uzaklaştırılan memurlarımızın, türlü ayrımcılıklara maruz kalan insanlarımızın hikayelerini unutmayanlarız. Başörtülü olduğu için eğitim hakkı gasbedilen, kılık kıyafetinden dolayı hedef gösterilen kadınlarımızın, sadece inancını yaşamak isteyen masum insanların nasıl mağdur edildiğini çok iyi biliyoruz."

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin de AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle vesayet odaklarını bozguna uğrattığını kaydederek, "Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır." değerlendirmesini yaptı.

- Bilecik AK Parti Bilecik İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997'de yaşananların adına ne denirse denilsin "darbe" olduğu belirtildi. Söz konusu dönemde milletin iradesine silah çekildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İrtica bahanesiyle, bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Bizler, AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz." - Çanakkale AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Nurkan Şanda, İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini ifade etti. 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin bunun "amasız fakatsız, düpedüz" bir darbe olduğunu belirten Şanda, şöyle konuştu: "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır." - Kütahya AK Parti Kütahya İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Ecem Esen, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatarak, o dönemde darbeci zihniyetin Türkiye'de vatandaşlara yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söyledi.