BBDSO, piyanist Cem Babacan ile Avusturyalı şef Matthew Coorey'i konuk etti

Gecenin sonunda Cem Babacan ile Matthew Coorey, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde sahne alan piyanist Babacan, Ludwig van Beethoven'dan "Fidelio overture", "Piyano Konçertosu No.4" ile Antonin Dvorak'ın "Senfoni No.9" gibi eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

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