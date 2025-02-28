Bursa Gemlik'te gemi kazası

Gemlik ilçesindeki özel limanda, dün, 104 metre uzunluğundaki Palau bandıralı Friends RS-1 adlı yük gemisi, limana yaklaşma manevrası sırasında belirlenemeyen nedenle, Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki Jessica B adlı kargo gemisinin burun tarafına çarptı. Jessica B gemisinde zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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