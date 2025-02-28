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        Bursa Gemlik'te gemi kazası

        BURSA'nın Gemlik ilçesindeki özel limanda 104 metre uzunluğundaki gemi, limana yaklaşma manevrası yaparken 199 metre uzunluğundaki kargo gemisine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:50
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        Bursa Gemlik'te gemi kazası
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        BURSA'nın Gemlik ilçesindeki özel limanda 104 metre uzunluğundaki gemi, limana yaklaşma manevrası yaparken 199 metre uzunluğundaki kargo gemisine çarptı.

        Gemlik ilçesindeki özel limanda, dün, 104 metre uzunluğundaki Palau bandıralı Friends RS-1 adlı yük gemisi, limana yaklaşma manevrası sırasında belirlenemeyen nedenle, Marshall Adaları bandıralı 199 metre uzunluğundaki Jessica B adlı kargo gemisinin burun tarafına çarptı. Jessica B gemisinde zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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