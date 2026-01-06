Basketbol Şampiyonlar Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Michal Proc (Polonya)
TOFAŞ: Floyd 7, Özgür Cengiz 4, Perez 13, Yiğitcan Saybir 8, Whaley 9, Efe Postel, Tolga Geçim 15, Lewis, Blazevic 12, Emirhan Serbest, Besson 4, Furkan Korkmaz 17
Cholet Basket: Gholston 6, Diawara 2, De Sousa 16, McNeace 5, Ayayi 11, Justice, Wahab 3, Agbo 11, Campbell 12, Gbiegba, Towo-Nansi 3, Diarra 6
1. Periyot: 26-18
Devre: 44-40
3. Periyot: 62-52
BURSA
