Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Basketbol Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol Şampiyonlar Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Michal Proc (Polonya)

        TOFAŞ: Floyd 7, Özgür Cengiz 4, Perez 13, Yiğitcan Saybir 8, Whaley 9, Efe Postel, Tolga Geçim 15, Lewis, Blazevic 12, Emirhan Serbest, Besson 4, Furkan Korkmaz 17

        Cholet Basket: Gholston 6, Diawara 2, De Sousa 16, McNeace 5, Ayayi 11, Justice, Wahab 3, Agbo 11, Campbell 12, Gbiegba, Towo-Nansi 3, Diarra 6

        1. Periyot: 26-18

        Devre: 44-40

        3. Periyot: 62-52

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok miktarda madde ele geçirildi
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok miktarda madde ele geçirildi
        TOFAŞ, altyapı oyuncularından Paşaoğlu'nu kadrosuna kattı
        TOFAŞ, altyapı oyuncularından Paşaoğlu'nu kadrosuna kattı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi; o anlar kamera...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi; o anlar kamera...
        GÜNCELLEME - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimini...
        GÜNCELLEME - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimini...
        Oktay Yılmaz'dan sert tepki: "Bu saldırı demokratik değerlere aykırıdır"
        Oktay Yılmaz'dan sert tepki: "Bu saldırı demokratik değerlere aykırıdır"