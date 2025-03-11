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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:15
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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Sinanbey Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde, Muhammed İ. (33) idaresindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Otomobilin sürücüsü Muhammed İ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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