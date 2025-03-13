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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 03:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 03:19
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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bursa-Yenişehir yolu Yolören kavşağı yakınında Mustafa Ç. (80) idaresindeki elektrikli motosiklet, Y.O. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ç'nin cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri ise otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürdü.

        Galeri
        Galeri

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