Türk Yıldızları Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü öncesi Bursa'da özel bir gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü programları öncesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İlçe meydanında toplanan binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgiyle takip etti.

Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem "Türk Yıldızları'nı ilçemizde ağırlamak, gelecekte de gururla hatırlayacağımız bir anı olacaktır. Bu vesileyle başta Türk Yıldızları ekibine ve bu coşkuya ortak olan siz kıymetli hemşehrilerimize şimdiden en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.