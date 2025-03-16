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        Türk Yıldızları Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

        Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü öncesi Bursa'da özel bir gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:45
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        Türk Yıldızları Bursa'da gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü öncesi Bursa'da özel bir gösteri uçuşu yaptı.

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü programları öncesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        İlçe meydanında toplanan binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgiyle takip etti.

        Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem "Türk Yıldızları'nı ilçemizde ağırlamak, gelecekte de gururla hatırlayacağımız bir anı olacaktır. Bu vesileyle başta Türk Yıldızları ekibine ve bu coşkuya ortak olan siz kıymetli hemşehrilerimize şimdiden en içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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