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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:46
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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