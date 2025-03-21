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        Bursa'da hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, görev dönüşü geçirdiği kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Burak Dağtekin için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:22 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:27
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        Bursa'da hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, görev dönüşü geçirdiği kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Burak Dağtekin için tören düzenlendi.

        Bursa Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir, itfaiye erinin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Işıkyıldız, çok üzgün olduklarını belirterek Burak Dağtekin'in ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diledi.

        Işıkyıldız, daha sonra Dağtekin'in ailesine Türk bayrağı hediye etti.

        Duaların ardından itfaiye erinin naaşı defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

        Burak Dağtekin (24), 31 Ocak'ta yangına müdahale sonrası Yenişehir İtfaiye İstasyonu'na dönerken kaza geçirmiş, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki ay süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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