Bursa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı yaşamını yitirdi.
Yoncağaç Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Uzman Onbaşı Melih B'den (24) haber alamayan mesai arkadaşları eve geldi.
Kapıyı kırarak içeri girenler yoğun duman içindeki evde Melih B'yi hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Melih B'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Melih B'nin cenazesi, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cenazenin yarın ikindi namazına müteakip Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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